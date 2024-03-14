Москва, 14 марта, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Совокупное количество пользователей сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 миллионов.

Искусственный интеллект

Сбер запустил GigаСhat весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество задач, в том числе поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. Ввод нейросети Kandinsky даёт GigaChat навык создания изображений. Kandinsky понимает запросы из широкого списка более чем на 100 языках. Благодаря ему пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили.

Популярной среди пользователей GigaChat стала функция создания уникальных открыток к праздникам на 14 февраля и 8 марта. За месяц 1,4 млн пользователей ВКонтакте создали более 2 млн открыток. Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц GigaChat ВКонтакте обработал порядка 12 млн запросов.

«Мы очень рады, что наши AI-сервисы все более популярны у пользователей. Команды разработчиков Сбера активно трудятся над тем, чтобы решения становились еще лучше», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он также анонсировал в самое ближайшее время выпуск новой версии нейросети Kandinsky. «Она откроет перед пользователями ещё больше возможностей для работы с изображениями и видео, и будет заметно лучше по качеству их генерации», — рассказал Александр Ведяхин.