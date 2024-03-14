Москва, 14 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Меры федеральной и региональной поддержки малого бизнеса объединят в единую цифровую систему на базе Цифровой платформы МСП.РФ. Благодаря этому число пользователей должно увеличиться примерно в три раза, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Андрей Белоусов

«Создадим единую цифровую систему мер федеральной и региональной поддержки малого бизнеса, объединив их на базе Цифровой платформы МСП.РФ», — заявил Белоусов. «Планируем к 2030 году кратно увеличить показатель охвата с 700 тыс. пользователей до порядка 2 млн. Ставим задачу по стимулированию малого бизнеса выходить на мировые рынки за счет расширения инструментов поддержки группы Российского экспортного центра и размещения продукции субъектов МСП на международных маркетплейсах», — добавил он.

Андрей Белоусов подчеркнул, что остроактуальной остается задача по упрощению условий создания нового бизнеса. В России, по его словам, ежегодно создается около миллиона новых малых и средних предприятий (немногим более 17% к среднегодовой численности всех МСП).

«Планируем к 2030 году поднять это значение почти до 20%. Эта задача будет решаться за счет адаптации финансовых мер поддержки для начинающих предпринимателей. Будет существенно расширен их доступ к перечню финансовых механизмов, таких как микрозаймы, гранты и «зонтичные» поручительства. Продолжим работу и по оптимизации отчетности», — сказал первый вице-премьер.

Он также обратил внимание на реализацию проектов импортозамещения, отметив, что «само по себе импортозамещение не является самоцелью». В разумных пределах, подчеркнул Андрей Белоусов, импортозамещение решает сразу две задачи: экономического суверенитета и стимулирования роста.

«Задача импортозамещения будет выполняться с помощью двух основных групп мер. Первая — это системные меры импортозамещения для широкой номенклатуры продукции. Среди них: льготные кредиты, в том числе в рамках кластерной инвестиционной платформы и Фонда развития промышленности, а также субсидии для НИОКР, — сообщил он. — Вторая группа мер — это запуск проектов технологического суверенитета, о которых шла речь в послании. Каждый из них нацелен на производство конкретных линеек высокотехнологичной продукции на основе собственных линий разработки».

Эти проекты, добавил первый заместитель председателя правительства РФ, отличаются обеспечением гарантированного спроса заказа на разработку критических технологий, подготовку кадров и предоставление специальных мер поддержки. Предварительно, по его словам, таких проектов будет 12.

«В их числе: станкостроение и робототехника, новые материалы и химия, обеспечение продовольственной безопасности, новые медицинские технологии. Курировать их будут профильные заместители председателя правительства РФ», — сообщил Андрей Белоусов.

Напомним, поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Оператором цифровой платформы МСП.РФ является Корпорация МСП.