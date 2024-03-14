Токио, 14 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 14 марта сообщило национальное метеорологическое управления страны.

Global Look Press

Отмечается, что эпицентр находился в префектуре Фукусима. Также подземные толчки ощущались в Токио.

Сейсмологи объявили угрозу цунами для северо-восточного побережья Японии, но через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. На западном побережье Японии объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. На побережье в ряде мест высота волн составила 4,2 метра.

Из-за землетрясений оказались разрушены дороги и коммуникации. Более 1400 домов частично или полностью разрушены, без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысячи. На местах работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны. Число жертв землетрясения достигло 213 человек.