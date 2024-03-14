Москва, 14 марта, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Деятелей культуры, которые поддерживают бойцов спецоперации и выступают в зоне СВО необходимо продвигать и популяризировать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения. Я посмотрел на них, когда там присутствовал, — это абсолютно особые люди. Они точно там не за деньги, не за медали, не за почётные звания, они просто воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится. И ребята, которые воюют, их так же воспринимают», — сказал зампред СБ РФ на заседании программной комиссии «Единой России».

По словам Медведева, таких деятелей культуры необходимо выдвигать на различные награды, а также популяризировать и продвигать их. Вместе с тем он отметил, что риски у деятелей культуры, выступающих в зоне СВО, такие же, «как у парней с автоматами».

Как передавало ИА Регнум, 6 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента заявила, что необходимо выработать подход к направлению художественных коллективов, деятелей культуры в зону специальной военной операции.

При этом она отметила, что Донбасс не должен быть местом, куда деятели культуры могут ездить для так называемого покаяния. Особенно это касается тех, которые поменяли отношение к специальной военной операции.

Она добавила, что деятели культуры, которые изменили свою позицию, должны публично объяснить свою точку зрения. Матвиенко напомнила, что Донбасс не является местом, куда можно ездить для покаяния.

По словам Матвиенко, ей известно о настроении многих жителей Донбасса. Она подчеркнула, что им не нравится, что в регион присылают тех, кто хочет отмыть репутацию.