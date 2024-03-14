Ростов-на-Дону, 14 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Вольер и бассейн белого медведя по кличке Айон-Велес капитально отремонтировали в зоопарке Ростова-на-Дону. Сегодня хищника впервые выпустили на отремонтированную площадку.

Ростовский-на-Дону зоопарк В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя

В вольере установили генератор льда, вырабатывающий снег, а также отремонтировали бассейн и систему водоподготовки. В ходе ремонта покрытие заменили на износостойкий бетон, а на стены нанесли пейзажи Арктики.

«Первое впечатление, когда подходишь к вольеру, будто попал в Арктику, — отметила директор Ростовского-на-Дону зоопарка Юлия Соболева. — Настолько реалистичен «северный» декор. Айону нравится! Благодарим за помощь в содержании белых медведей ПАО «НК «Роснефть» — партнера зоопарка и опекуна белых медведей!».

Ростовский-на-Дону зоопарк В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя

Сохранениеи защита популяции белого медведя — одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках.

Сейчас в ростовском зоопарке ведется косметический ремонт площадки выгула для подруги Айона — белой медведицы Кометы. Осенью её вольер будет обновлен полностью.