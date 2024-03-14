Астраханская область, 14 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Под Чуркинским монастырём в Володарском районе Астраханской области обнаружили 14 огромных рукотворных тоннелей. Самый большой из них размером со станцию метро — десять метров в высоту и 78 метров в длину, сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьёв.

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«Под монастырём провели георадарные исследования, в ходе которых специалисты обнаружили на глубине 12 метров 14 рукотворных тоннелей. Известно, что эти подземные полости не заполнены водой», — рассказал он в эфире «Радио России − Астрахань».

К раскопкам планируется приступить уже весной 2024 года. К ним хотят привлечь специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, добавил Соловьёв.

Руководитель благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексей Агапов добавил, что в найденных полостях, возможно, находятся утерянные святыни, которые были известны на всю Российскую Империю.

«Георадарные исследования дают основания полагать, что всё-таки под монастырём находятся определённые вещи, которые мы надеемся найти, передать епархии, монастырю», − отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2019 года учёные обнаружили древний континент под плитой Евразии. Они воссоздали древний геологический процесс, который 100 млн лет назад привёл к тому, что целый континент Большая Адрия погрузился под европейскую часть Евразии.

Сейчас от Большой Адрии остались только известняки и другие породы, найденные в горных хребтах южной Европы, которые были соскоблены с поверхности континента, когда он погружался под Европу.