Москва, 14 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Около 1,5 трлн рублей планируется направить на строительство, оснащение и содержание университетских кампусов мирового уровня в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Дополнительное финансирование 400 млрд рублей позволит нарастить инвестиции в создание кампусов на общую сумму порядка 1,5 трлн рублей с учётом расходов на строительство, оснащение и содержание объектов», — сказал Чернышенко.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа создания в России университетских кампусов будет расширена. Всего планируется построить 40 таких объектов, объём финансирования программы составит 400 млрд рублей, сказал глава государства.

Уже ведётся строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. Двери в науку в ближайшее время откроются для 25 тысяч студентов и аспирантов, отметил он.