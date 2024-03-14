Москва, 14 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург вспомнил, как в 1990-е годы мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Он обратился к руководителю «Сбера» Герману Грефу, который в те годы, как и Владимир Путин, работал в петербургской администрации.

«Мы с вами, ещё когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы — мечтали тогда наши руководители — и мэр города Анатолий Александрович Собчак», — напомнил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент России по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга, а также в церемонии заливки бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС).

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ВСМ Москва — Петербург пройдёт по регионам, в которых проживает 20% населения России, отметил глава государства. Он напомнил, что проект строительства ВСМ обсуждался давно, и заявил, что теперь страна «созрела» для его реализации.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля Путин отмечал, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и Великий Новгород. Также будут проложены магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, а также в Минск.

Запустить движение по ВСМ Москва — Петербург будет реально через пять лет, заявил в тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.