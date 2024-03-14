Москва, 14 марта, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Повышение возраста молодёжи не является самоцелью, главное — какие возможности есть у людей для их самореализации. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказала руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына, комментируя слова гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Фёдорова, который допустил, что в России в перспективе ближайших 10 лет возраст молодёжи могут повысить как минимум до 38 лет.

Фёдоров пояснил, что повышение возраста молодёжи в том числе будет означать, что Россия готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым гражданам.

Кислицына отметила, что повышение возраста молодёжи является общемировым трендом, но вопрос заключается не в пороге возраста, а в том, какие возможности существуют для самореализации людей.

«В России такие возможности есть у разных социальных групп, и такой меритократический подход никак не ограничен демографическим порогом. 12 марта президент России Владимир Путин провёл встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», участие в котором приняли люди разных возрастов. Поэтому дело не в возрасте, поднятие возраста молодёжи не является самоцелью», — отметила эксперт.

Она напомнила, что в России существуют меры поддержки людей разных возрастных категорий. В послании Федеральному собранию президент РФ сообщил о запуске пяти новых национальных проектов, в том числе «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь». Поэтому в России системные виды поддержки создаются и работают для разных категорий населения, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодёжной политике в стране, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

26 февраля российский лидер заявил, что надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи России — это залог будущего страны. Он отметил, что молодёжь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, а также знать историю.