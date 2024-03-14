Новая Каховка, Херсонская область, 14 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Пятиэтажный дом в Новой Каховке Херсонской области получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Владимира Сальдо

«В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошёл в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия», — написал Сальдо.

Он добавил, что по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали с помощью дрона легковой автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека. У одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Также 14 марта над Белгородом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Глава региона Вячеслав Гладков сначала информировал об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны Украины. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд. Позднее он уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.