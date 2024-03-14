Белгород, 14 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта над Белгородом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Гладков сначала сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны ВСУ. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд.

Позже глава региона уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

Также по его словам, трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ.