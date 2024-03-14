Москва, 14 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 марта потребовал заняться расчисткой финансовой базы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Надо ещё раз вернуться к вопросам, связанным с расчисткой финансовой базы ОСК, и не только на данный момент времени, а создать долгосрочные источники финансирования тех программ, которые могут быть реализованы с точки зрения строительства гражданского флота», — сказал он.

Глава государства уточнил, что имеет в виду не только специализированный, но в широком смысле гражданский флот.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года глава банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России назвал работу «Объединённой судостроительной корпорации» в рамках гособоронзаказа удовлетворительной, но признал, что в ней есть недостатки.

Для выполнения в полном объёме заказа на гражданские суда судостроительная отрасль потребует значительного усовершенствования, сказал Костин. По его словам, в распоряжении отрасли находились на тот момент две новые верфи в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.