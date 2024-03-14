Вашингтон, 14 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Корабль Starship потерян в ходе третьего испытательного полёта, сообщает 14 марта компания SpaceX. Об этом говорится в трансляции компании.

Кадр из видео

В SpaceX сообщили, что потеряли связь с кораблём через 48 минут после старта, когда он, завершая полёт, входил в атмосферу. В этот момент Starship находился на высоте 77 км. Предполагалось, что он приводнится в Индийском океане.

Пока не уточняется, что именно произошло с кораблём.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило SpaceX запустить космический корабль Starship Super Heavy в третий орбитальный испытательный полёт.

Как сообщало ИА Регнум, первый испытательный запуск сверхтяжёлого носителя SpaceX состоялся 20 апреля 2023 года и оказался неудачным. Через несколько минут после старта произошло нештатное отделение второй ступени, ракета взорвалась в воздухе.

Второй старт состоялся 18 ноября 2023 года, после отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе. Предполагалось, что в ходе второго тестового орбитального полёта корабль, отделившийся от носителя, выполнит один неполный оборот вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане.