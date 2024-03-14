Париж, 14 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину провоцируют конфликт с Россией. Об этом говорится в статье издания American Conservative.

EPA/ТАСС Эммануэль Макрон

«Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу», — пишет автор публикации.

При этом в статье отмечается, что предложение французского лидера нанести поражение России любой ценой было отвергнуто странами — членами Североатлантического альянса (НАТО), в том числе Соединёнными Штатами.

Как подчёркивает автор материала, желание Макрона может привести к более широком и разрушительному конфликту, поэтому Западу следует приложить усилия по завершению конфликта на Украине мирным путём.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Позднее Макрон также говорил, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

Ранее французская газета Le Monde написала, что вопрос отправки французских военных на Украину обсуждается с лета 2023 года.

В материале указывалась, что французское руководство обеспокоено слабостью Вооружённых сил Украины (ВСУ) после недавних неудач на поле боя, поэтому рассматривает возможность отправить свой контингент, но опасается эскалации военного конфликта.

Отмечалось, что вопрос потенциальной отправки военных обсуждался французскими властями с лета 2023 года в строжайшей секретности. Отмечается, что данная тема поднималась на заседании совета министров республики 12 июня минувшего года после провала летнего контрнаступления ВСУ.

По данным издания, перед своим заявлением о возможности отправки войск на Украину, Макрон после церемонии перенесения в Пантеон праха армянского участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна 21 февраля рассказал, что в наступающем году «ему придётся отправить людей в Одессу».

По мнению начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, слова которого приводит газета, сказанные Макроном слова являются «политическим и стратегическим посланием» России о готовности к подобным шагам.

По словам президента России Владимир Путин, острая реакция Макрона в адрес РФ может быть связана с его обидой на действия России в Африке.