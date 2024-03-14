Москва, 14 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом, заявил 14 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы видим, как обстоят дела. Видим, что давление на российские компании усилилось до максимальных пределов. Наши противники в других странах не гнушаются не то чтобы беззаконием, в смысле европейского или другого права, а по сути — прямым грабежом», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев заявлял, что очередной пакет западных санкций направлен не против власти или бизнеса, а против всей России.

Политик уточнил, что за санкции нужно «мстить везде, где только можно». Зампред Совбеза назвал Запад врагом и призвал создавать ему возможные ответные сложности.