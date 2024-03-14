Москва, 14 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников.

За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498, уточнили в военном министерстве.

Кроме того, 14 марта Минобороны сообщало об уничтожении 16 беспилотных летательных аппаратов противника над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей. Также была пресечена атака на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня.