Москва, 14 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами, которые касаются создания ядерной энергетической установки в космосе.

Roscosmos/Global Look Press

«Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства призвал определить приоритеты, поскольку есть вопросы, требующие дополнительного внимания. Он отметил, что эта тема важная и у России есть такие компетенции в этой сфере, которыми другие страны не обладают.

Путин добавил, что нужно этой теме уделить особое внимание, чтобы она развивалась и могла бы быть использована в будущем.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 февраля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который сейчас разрабатывает Россия, не имеет отношения к ядерному оружию.

Разработка космической транспортной системы с ядерной энергодвигательной установкой в России началась в 2009 году. В 2020 году будущий космический буксир получил название «Зевс». Он войдёт в состав космического комплекса «Нуклон».