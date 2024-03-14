Москва, 14 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Более 4 тыс. объектов здравоохранения создадут в России к концу 2030 года, сообщила 14 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

Станислав Красильников/ТАСС/Global Look Press

«Предполагаем, что с учётом определённых вами дополнительных бюджетных ассигнований, к концу 2030 года будет создано более 4 тыс. объектов здравоохранения», — сказала она.

По словам министра, такие качественные инфраструктурные изменения позволят своевременно выявлять и начинать лечение жизнеугрожающих заболеваний, тем самым сохранив около одного млн жизней.

«Вклад в валовый внутренний продукт по сохраненным жизням может превысить 2 трлн рублей», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент заявлял, что у России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами.

Он призвал увеличить финансирование инноваций в медицине, а также заявил, что за свои разработки исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который призван помочь росту продолжительности жизни в России.

Глава государства сообщил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, вернувшись на допандемийный уровень. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до не менее чем 78 лет, а далее — до не менее чем 80 лет.