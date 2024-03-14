Москва, 14 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Правительство РФ приступило к разработке новых национальных проектов, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания Путина с членами правительства 14 марта.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы приступили под руководством председателя правительства к разработке нацпроектов. Сейчас о нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь», его ключевая задача — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет», — пояснила она.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин сообщил, что в России будут запущены пять новых национальных проектов. Так, нацпроекты «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» будут запущены до конца этого года, отметил тогда глава государства.

Целью нацпроекта «Семья» будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, заявил глава государства.

Вместе с тем целью нацпроекта «Молодёжь России» будет развитие будущего страны, отметил Путин. В рамка нацпроекта будут в том числе объединены уже действующие программы.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» призван помочь росту продолжительности жизни в России, пояснил российский лидер. Он сообщил, что средняя продолжительность жизни в России вернулась на допандемийный уровень, а к 2030 году должна вырасти до не менее чем 78 лет.

В свою очередь нацпроект «Кадры» призван снизить дефицит кадров и собственных технологий, что является риском для роста российской экономики.

В рамках нацпроекта «Экономика данных» к 2030 году в России необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, отметил президент в ходе оглашения послания. На реализацию данного нацпроекта в ближайшие шесть лет будет направлено не менее 700 млрд рублей, отметил президент.