Москва, 14 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Россия к 2030 году должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Для этого размер валового внутреннего продукта (ВВП) страны к этому времени необходимо увеличить на 20%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Михаил Синицын/ТАСС Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

«К 2030 году наша страна должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию», — рассказал Белоусов в ходе совещания с членами правительства страны.

Он пояснил, что достичь этого результата можно, постепенно наращивая показатели ВВП. Необходимо сохранять устойчивый рост не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин сообщил, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали, 3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — пояснил глава государства.

Также лидер страны добавил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.