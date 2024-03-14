Москва, 14 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Украинский беспилотник уничтожен российскими военными в небе над Орловской областью, сообщает 14 марта Минобороны России в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, около 16:00 мск пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России с применением БПЛА. Аппарат самолётного типа уничтожен.

По информации Минобороны, уничтоженный в Орловской области беспилотник — второй с начала суток. Такой же аппарат средства ПВО перехватили над регионом около 13:20 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 вражеских беспилотников были перехвачены над Белгородской и Курской областями. Уничтожены соответственно 11 и три беспилотника.

Позже Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного БПЛА над Белгородской областью, а также о перехвате в небе над регионом восьми снарядов реактивной системы залпового огня.