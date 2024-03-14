Полевской, Свердловская область, 14 марта, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками. Её мать привлекут за это к ответственности, сообщила пресс-группа городского ОМВД.

Дмитрий Голубович / Global Look Press

«Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — цитирует сообщение силового ведомства «РИА Новости».

В городском отделе МВД отметили, что инцидент находится на контроле у сотрудников по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным прокуратуры Свердловской области, 11 марта мать на какое-то время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем в квартире по улице Розы Люксембург.

«Во время прогулки с ребёнком мать заметила странное поведение дочки. Бригада скорой помощи доставила девочку в больницу. По результатам анализа ей поставлен диагноз — отравление психоактивным веществом», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что после инцидента прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года более 100 учеников отравились наркотиками на школьном мероприятии в Мексике. Массовое отравление произошло в средней школе Хуаны де Асбахе в муниципалитете Бочиль, в штате Чьяпас. 57 детям была оказана экстренная помощь на месте происшествия, двоих пришлось госпитализировать. Состояние пострадавших врачи назвали стабильным. Токсикологическая экспертиза подтвердила наличие в крови пострадавших наркотического вещества.