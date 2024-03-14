Москва, 14 марта, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В России будет создан фонд для реконструкции аэродром. В течении 2025 года может быть сертифицирована новая авиатехника российского производства, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам Ядрова, к 2030 году все задачи по увеличению доступности авиаперевозок, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут выполнены. Как отметил глава Росавиации, для решения этих задач необходимо предпринять ряд мероприятий.

«Первое. Обеспечение флота наших авиакомпаний: в рамках проводимых мероприятий по сертификации авиационной техники мы отчётливо наблюдаем, что с конца 2025 года поставки воздушных судов уже будут осуществляться для наших авиакомпаний. Такой заказ сделал «Аэрофлот» — на 339 воздушных судов», — передаёт слова Ядрова ТАСС.

Говоря о второй задаче, Ядров отметил важность развития авиационной инфраструктуры. Так, на глобальную реконструкцию аэродромов будет выделено порядка 250 млрд рублей. Мероприятия затронут 75 аэродромов, 10 из которых уже находятся на стадии реконструкции, уточнил глава ведомства.

«Для повышения связанности наших регионов будет создан фонд, в рамках этого фонда будет проведён капитальный ремонт 51 аэродрома в нашей стране. Необходимо отметить, что 25 из них находятся в Дальневосточном федеральном округе», — добавил Ядров.

Как передавало ИА Регнум, в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил, что в следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан РФ. На эти цели, уточнил он, будет направлено не менее 250 млрд рублей.

Российский лидер также поручил модернизировать воздушный парк российских авиакомпаний при условии соответствия всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности.

Вместе с тем в России проходит масштабная реконструкция авиагаваней. За последние два года проведены работы в 20 региональных аэропортах. Введены, причем с опережением сроков, в эксплуатацию новые взлётно-посадочные полосы в Архангельске, Благовещенске и Магнитогорске. В Камчатском крае завершены работы в аэропортах Елизово и Усть-Камчатск.

В Республике Саха (Якутия) в 2023 году завершена реконструкция в аэропортах Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск. И для этого региона аэропортовая инфраструктура имеет особое значение, ведь в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 15% населения. Это примерно 10% территории республики, а остальная её часть имеет лишь сезонную транспортную доступность. И там гражданская авиация — единственный вид транспорта круглогодичного действия, на который приходится более 80% транспортного внутриреспубликанского пассажирооборота.