Москва, 15 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Стали известны личности двух россиянок, которые шесть лет назад зарегистрировали брак в Дании, а теперь не могут развестись в России. О странном заявлении в суд Санкт-Петербурга о расторжении однополого брака стало известно после публикации в Telegram-канале Дарьи Лебедевой, она является руководителем объединённой пресс-службы судов города. Она сообщила, что суд отказался принимать заявление, потому что брачный союз в РФ — это союз мужчины и женщины. ИА Регнум удалось найти героинь этой истории и выяснить настоящую причину обращения в суд одной из них.

Социальные сети Слева Елизавета, справа Екатерина

Непонятный развод

Екатерина и Елизавета поженились в 2017 году в Копенгагене. Сейчас Елизавете 32 года, она проживает в Санкт-Петербурге и работает в сфере маркетинга. Девушка получила образование в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а также изучала английский язык в учебных заведениях Лондона, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. О заявлении своей «бывшей» она узнала из новостей. Елизавета считает, что подача заявления о расторжении брака в суд — это лишь навязчивый повод её «супруги» напомнить о себе.

«Когда шесть с половиной лет прожили вместе, расстались год назад, а она до сих пор от меня не отстаёт», — сообщила Елизавета.

В свою очередь вторая участница бракоразводного процесса, 34-летняя Екатерина считает, что узаконенные в Европе отношения стоит прекратить официально в России и поставить точку. Именно поэтому она обратилось в судебный участок №189 города Санкт-Петербурга. По словам Екатерины, Елизавета отказывается разводиться, даже учитывая, что их уже ничего не связывает: нет детей и совместно нажитого имущества. И у неё не осталось другого выбора, как обратиться в суд.

Екатерина также проживает в Санкт-Петербурге, преподаёт французский и немецкий языки, является тренером по pole-dance и ведёт групповые занятия по стретчингу.

Настоящая мотивация обращения Екатерины в суд до сих пор непонятна. Она отказалась отвечать на вопросы журналиста. По закону РФ брак Екатерины и Елизаветы не считается действительным, следовательно, и расторгнуть его в России не могут. Руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в разговоре с журналистом ИА Регнум сообщила, что сначала никто не мог понять, зачем Екатерине разводится с Елизаветой, ведь по закону РФ их брак и так недействителен, поэтому само действие лишено смысла. Но Лебедева уточнила, что есть обстоятельство, при котором обращение в суд всё-таки имеет смысл — Екатерина хочет убрать следы «женитьбы» из российского паспорта.

«Вот печать в российском паспорте у них вполне может стоять, ведь когда брак зарегистрировали в Дании, могли запросто поставить печати во все паспорта, которые были предоставлены», — объяснила Дарья.

Дарья Лебедева также отметила, что о причинах развода в своём заявлении Екатерина не сообщила.

«В её заявлении не указано, в каком именно документе она хотела бы поставить отметку о расторжении брака, этот вопрос требует уточнения. В своём заявлении о разводе Екатерина не пишет, из каких соображений она обратилась в суд, об этом на данный момент мы можем только догадываться», — объяснила она.

Где женились, там и разводитесь

Об истории Екатерины и Елизаветы стало известно накануне. В пресс-службе судов рассказали о коллизии, с которой столкнулся Мировой судья судебного участка №189 Санкт-Петербурга.

«Из материалов дела следует, что в 2017 году девушки заключили брак в Копенгагене. Брак продержался шесть лет и в феврале 2023 года отношения были прекращены. Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд», — говорилось в сообщении.

Дарья Лебедева рассказала о выводах, к которым пришёл суд в процессе рассмотрения заявления.

«Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, чего в данном случае, как мы понимаем, нет. Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречит основам правопорядка РФ. Поэтому суд в принятии заявления отказал. Девушки, в Копенгаген!» — заключила Лебедева.

Лебедева отметила, что применение иностранного семейного права в случае Екатерины и Елизаветы невозможно, так как они находятся на территории России.

Кроме того, Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Минюст также включил все структуры ЛГБТ в список запрещённых. С 2022 года в России действует закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.