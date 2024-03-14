Москва, 14 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Начало строительства восьмого энергоблока Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил 14 марта гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Петр Ковалев/ТАСС

Так, в ходе торжественной церемонии начала сооружения седьмого блока Ленинградской АЭС президент России Владимир Путин поинтересовался, когда два новых блока планируется ввести в эксплуатацию.

«Мы планируем первый бетон восьмого блока, следующего, ровно через год. И, соответственно, с интервалом в год они будут вводиться (в эксплуатацию) — в 2030-м, 2031-м году», — ответил Лихачёв.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Глава государства отметил, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает с нуля создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом. Глава государства также обратил внимание, что «Росатом» сегодня ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах.