Москва, 14 марта, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Инфляция в России сокращается, в марте этот показатель снизился до нуля. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

За первые пару недель марта инфляция ушла в ноль, отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что инфляция за январь составила 7,2% в годовом выражении, наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом. По итогам 2023 года показатель составил 7,4%. Президент подчеркнул, что сдерживанию инфляции нужно уделить особое внимание.

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