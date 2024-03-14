Москва, 14 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В московском метро мужчина столкнул свою знакомую под приближающийся поезд. Об этом 14 марта сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся электропоезд», — написала Волк.

Она добавила, что машинист успел экстренно затормозить, девушка не пострадала.

По словам представителя МВД, находившийся рядом очевидец не дал злоумышленнику скрыться, а прибывшие на место происшествия полицейские задержали его.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в московском метро мужчина напал с ножом на девушку, которая отвергла его ухаживания. 23-летний ранее судимый мужчина познакомился с женщиной и настойчиво предлагал проводить её до дома. Получив очередной отказ, он напал на неё на станции метро «Площадь Революции» и нанёс удары ножом в область головы, шеи и правой руки. После этого он попытался скрыться, но другие пассажиры задержали его и передали правоохранителям.