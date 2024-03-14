Москва, 14 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики (КНР) по делам Евразии Ли Хуэй возглавит делегацию наблюдателей КНР на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Komsomolskaya Pravda Ли Хуэй

«Действительно, господин Ли Хуэй возглавит делегацию наблюдателей КНР», — рассказал источник.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартовало 25 февраля и оканчивается 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

14 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России готова к выборам президента РФ, она «во всеоружии».

Также глава ЦИК отметила, что от выборов президента РФ зависит судьба России и всего мира ипризвала граждан голосовать.