Москва, 14 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Подавляющее большинство россиян — 86% положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА Регнум

«Результаты новой волны мониторингового опроса ВЦИОМ показали: в течение всего периода наблюдений (с 2019 г.) россияне положительно оценивают присоединение Крыма к России (81-93%), в ходе последнего замера с разной степенью уверенности об этом заявили 86%», — следует из результатов исследования, проведённого в преддверии 10-летней годовщины «Крымской весны».

Так, в представлениях россиян это событие по праву можно назвать наиболее значимым достижением России за последние 10-15 лет. Согласно опросу чаще всего, воссоединение Крыма и России вызывает у граждан гордость (57%). На протяжении всего периода замеров (с 2018 года) эту эмоцию называли не менее половины респондентов (от 48% и выше). При этом каждый седьмой ответил, что испытывает восхищение, когда слышит о событии (15%), каждый пятый заявил, что не испытывает «никаких чувств» (20%). Как отмечают социлоги, судя по всему, испытывать негативные эмоции по этому поводу россиянам совсем не свойственно — всего по 2% заявили о разочаровании или осуждении.

В то же время исследование показало, что с 2014 года среди россиян преобладает мнение о том, что Россия поступила правильно, приняв Крым в состав страны (86%), максимум сторонников этой точки зрения пришёлся на год воссоединения — 2014-й. тогда доля убеждённых в правильности решения достигала рекордных 96%.

«Главным аргументом сторонников этой точки зрения остаётся восстановление исторической справедливости («Крым — исконно русская земля»/ «всегда был наш» — 51%, 2023 г. — 53%); каждый 10-й отметил национальный состав полуострова (10%, в том числе «большая часть населения Крыма русские», «это наши люди / наш народ / братство народов»), ещё 7% — добровольное возвращение Крыма Россией («прошёл референдум / люди сами решили войти в состав России»)», — говорится в релизе ВЦИОМ.

Кроме того, 12% граждан при ответе руководствовались национальными интересами России, напомнив, что Крым стратегически важная точка, в которой находится база Черноморского флота, а страны НАТО планировали и сами там расположить свои базы.

Тем не менее, воссоединение полуострова с Россией привело тогда к началу санкционной войны Запада против России. И несмотря на это, исследование показывает, что россияне остаются верны своим убеждениям — вхождение полуострова в состав Российской Федерации принесло стране больше пользы (73%).

Примерно столько же опрошенных признали ключевую роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности России (77%). Также в ходе мартовского опроса абсолютное большинство россиян заявили, что воссоединением с Крымом РФ доказала готовность отстаивать свои национальные интересы (85%).

«Впрочем, в выигрыше оказалась не только Россия — по мнению 74%, Крым стал развиваться более успешно после вхождения в состав Российской Федерации (2019 г. — 73%, 2023 г. — 76%). Три четверти опрошенных полагают, что после воссоединения Крыма с Россией жизнь крымчан изменилась (77%), в том числе 66% оценивают перемены как значительные. Большая часть опрошенных в этой группе отмечают преимущественно положительные изменения (66% среди считающих, что жизнь изменилась), каждый четвертый — и положительные, и отрицательные (24%, — 6 п. п. за прошедший год)», — добавили во ВЦИОМ.

В опросе участвовали 1600 граждан России от 18 лет и старше. Выборка стратифицированная многоступенчатая с квотами по социально-демографическим параметрам, репрезентирует население по типу населённого пункта, полу, возрасту, образованию и федеральному округу. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Как сообщало ИА Регнум, годовщина присоединения Крыма и Севастополя к России отмечается 18 марта. «Крымская весна» прошла на полуострове в 2014 году, после госпереворота в Киеве на полуострове провели референдум, по результатам которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своейтерриторией. Власти России, со своей стороны, неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.