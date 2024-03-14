Париж, 14 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Более половины жителей Франции (57%) считают, что президент республики Эммануэль Макрон поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Elabe для телеканала BFMTV.

IMAGO/Global Look Press Эммануэль Макрон

Опрошенные считают, что такая риторика Макрона может привести к разногласиям между западными странами и повышает уровень напряжённости в отношениях Москвы и Парижа.

Опрос также выявил разногласия среди французов по вопросу предоставления помощи Киеву. Так, 51% опрошенных выступили против выделения 3 млрд евро в рамках подписанного 16 февраля соглашения.

Вместе с тем 54% опрошенных считают, что необходимо продолжать оказывать Киеву помощь. Опрос проводился в режима онлайн 12–13 марта, в нём приняли участие более 1 тыс. граждан в возрасте от 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписал соглашение о безопасности с германским канцлером Олафом Шольцем. Как пояснил глава правительства ФРГ, долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности охватывает период после потенциального прекращения огня.

В этот же день состоялось подписание аналогичного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта договорённость — знак решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, пояснили в Елисейском дворце. В рамках этого соглашения Париж планирует поставить Киеву дополнительную военную помощь на €3 млрд, которая будет охватывать «все аспекты сотрудничества».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с некой обидой, с действиями в Африке. При этом глава государства не раз заявлял, что Россия не вторгалась в Африку и не выдавливала оттуда Францию — африканские лидеры сами выбрали партнёрство с РФ.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожалел Францию из-за отмены визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал его «зоологическим трусом».