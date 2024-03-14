Донецк, 14 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Члены избирательных комиссий ДНР обошли почти 1,1 млн домов в республике для информирования избирателей о президентских выборах, сообщили 14 марта «Донецкому агентству новостей» в избирательной комиссии региона.

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«Члены избирательных комиссий в ДНР в рамках «ИнформУИКа» обошли 1 миллион 89 тысяч 446 домов», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) России обошли 57,5 млн домохозяйств для информирования избирателей о президентских выборах. Сотрудники уточнили сведения о 81 миллионе избирателей.

Она также заявила, что избирательная система России готова к выборам президента. От этих выборов зависит судьба России и всего мира, отметила Памфилова, призвав граждан принять участие в голосовании.

Кроме того, председатель ЦИК рассказала, что члены избирательных комиссий России испытывают постоянное давление извне страны. Почти каждый день, в особенности в новых регионах, члены комиссий получают массу угроз, но «ни разу не дрогнули», отметила Памфилова.

14 марта Кремль опубликовал обращение кандидата в президенты Владимира Путина к россиянам перед выборами. Путин подчеркнул, что единственным источником власти в России является народ, который определяет судьбу Отечества. По словам Путина, гражданам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо показать личную сопричастность к дальнейшему развитию страны.

Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.