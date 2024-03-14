Москва, 14 марта, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Об этом говорится на сайте Кремля.

Кадр из видео

«Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы даём старт сразу двум масштабным, значимым проектам — созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. По каждому из них предстоит большая, напряжённая работа. Желаю всем её участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне», — сказал глава государства.

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Как отметил глава государства, оба объекта важны для наращивания промышленного, инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала России, а также для развития регионов и повышения качества жизни россиян.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что в рамках укрепления технологического суверенитета России в строительстве объектов должны применяться отечественные разработки и оборудование.

При этом российский лидер отметил, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий.

«При нашем содействии в зарубежных странах практически «с нуля» создаётся атомная энергетика, целая отрасль создаётся, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами. Так, сегодня «Росатом» ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах», — добавил президент.

Кроме того, Путин отметил активное развитие атомной энергетики внутри России. Так, к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе Росси будет увеличена до четверти, добавил он.

Запуск седьмого энергоблока Ленинградской АЭС повысит энергобезопасность всего Северо-Западного региона России, а также обеспечит на годы вперёд потребителей более экологичной и чистой электроэнергией, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по видео-конференц-связи 23 января дали старт заливке бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», расположенного в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира.

По словам ас-Сиси, начало заливки бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» открыло новую страницу в отношениях между Каиром и Москвой.

В 2016 году президент Египта одобрил строительство АЭС на кредитные средства, предоставляемые Россией. Стоимость контракта оценили в $30 млрд, из них $25 млрд — российский кредит. Погашение по нему начнётся после ввода АЭС в эксплуатацию.

Первые блоки АЭС в Египте начали строить в 2022 году. В мае 2023 года «Росатом» начал строительство третьего энергоблока. В госкорпорации тогда заявили, что сооружение первых двух энергоблоков идёт согласно плану.

Вместе с тем в октябре прошлого года Путин вместе с премьер-министром Бангладеш Шейхой Хасиной принял участие по видеосвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Руппур».

В ходе церемонии глава государства приветствовал всех её участников и поздравил их с новым значимым этапом строительства АЭС в Бангладеш.

Возведение АЭС «Руппур» в провинции Бангладеш Пабна осуществляет госкорпорация «Росатом» на основе межправительственного соглашения от 2011 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт.