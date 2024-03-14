Воронеж, 14 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее опасность атаки беспилотников объявили в Курской области. По словам губернатор региона Романа Старовойта, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Министерство обороны информировало в этот день об уничтожении 16 беспилотных летательных аппаратов противника над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей. Также была пресечена атака на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня.

В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Всего средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 БПЛА.