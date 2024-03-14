Брюссель, 14 марта, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Российское гиперзвуковое оружие требует от Североатлантического альянса создания массивной и многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

По его словам, гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он показывает, что Россия интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений.

«Это показывает потребность НАТО в многослойной системе ПВО, комбинированной противоракетной и противовоздушной обороне, а также это показывает важность не только высокого качества, но и большого количества (средств ПВО и ПРО)», — заявил Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО в Брюсселе.

При этом он заверил, что у альянса «уже есть средства, чтобы защищаться от этих ракет».

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил: всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации. Он отметил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, поэтому последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Он отметил, что западные политики приписывают России некие планы нападения на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину. Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом, подчеркнул президент.