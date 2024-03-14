Москва, 14 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Доля атомной генерации в общем энергобалансе России к 2045 году может быть увеличена до 25%, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин.

«Атомная энергетика активно развивается внутри нашей страны. Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%», — сказал он.

Также он отметил, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает с нуля создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом.

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Как передавало ИА Регнум, глава государства 14 марта по ВКС принимает участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.