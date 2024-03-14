Доля атомной генерации в энергобалансе РФ может вырасти до 25%
Путин: доля атомной генерации в энергобалансе РФ может быть увеличена до 25%
Москва, 14 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Доля атомной генерации в общем энергобалансе России к 2045 году может быть увеличена до 25%, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин.
«Атомная энергетика активно развивается внутри нашей страны. Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%», — сказал он.
Также он отметил, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает с нуля создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом.
Как передавало ИА Регнум, глава государства 14 марта по ВКС принимает участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.