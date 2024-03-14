Москва, 14 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает с нуля создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом. Об этом 14 марта заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий. При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля создаётся атомная энергетика», — сказал Путин.

Он отметил, что там создаётся целая отрасль, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами.

Глава государства также обратил внимание, что «Росатом» сегодня ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт заливке бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», расположенного в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира.

Первые блоки АЭС в Египте начали строить в 2022 году. В мае 2023 года «Росатом» начал строительство третьего энергоблока. В госкорпорации тогда заявили, что сооружение первых двух энергоблоков идёт согласно плану.