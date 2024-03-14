Москва, 14 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи принимает участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга, а также в церемонии заливки бетона в основании седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

TACC/POOL/Кристина Кормилицына

На станции Крюково в Зеленограде, где будет располагаться один из вокзалов для ВСМ до Петербурга, в церемонии принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В Сосновом Бору Ленинградской области, где расположена Ленинградская АЭС, участие в церемонии принимают гендиректор Росатома Алексей Лихачев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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