Первоуральск, Свердловская область, 14 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru

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«Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание.

По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса вступили в половой контакт с 11-летней девочкой, снимая процесс на телефон. Позже мать одного из восьмиклассников, увидев данное видео, обратилась в правоохранительные органы.

Отмечается, что обвиняемым грозит до шести лет колонии.

Как передавало ИА Регнум ранее, в Санкт-Петербурге дошкольник стал жертвой домогательства со стороны подростка. Отмечалось, что инцидент произошёл в бассейне на Муринском проспекте днём 9 февраля. С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что в одной из душевых спортивного комплекса в отношении её шестилетнего сына совершили насильственные действия сексуального характера.

Установив личность предполагаемого насильника, выяснилось, что он стоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в психоневрологическом диспансере. В отношении подростка могут возбудить уголовное дело.