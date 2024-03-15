Москва, 15 марта, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Более 53% россиян, а это 70 млн жителей страны, систематически занимаются спортом. И с каждым годом это число только растет. Планируется, что к 2030 году количество вовлеченных в спорт россиян вырастет до 70%. Всё это становится возможным благодаря возрастающему интересу к здоровому образу жизни. В России его популярности, в том числе, способствует реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»

АНО «Национальные приоритеты» «Кросс нации»

Занятия спортом и физкультурой становятся интереснее и разнообразнее: благодаря федпроекту в стране проводятся различные спортивно-массовые мероприятия, мастер-классы, программы, тренировки и турниры. Среди них такие известные, как «День физкультурника», «Кросс нации», «Декада спорта и здоровья» и другие.

Одним из наиболее популярных проектов для поддержки оригинальных спортивных идей стал конкурс «Ты в игре». За четыре сезона в конкурсе приняли участие более 16 тысяч инициатив, которые помогли привлечь к активному образу жизни более 15 млн человек по всей стране. С каждым годом участников и ярких идей становится всё больше.

К примеру, по итогам отбора четвертого сезона конкурса в число полуфиналистов «Ты в игре» вошли сразу 10 проектов из Красноярского края.

«Популярность Всероссийского конкурса «Ты в игрe» заметно растёт. Если ещё год назад в конкурсе мы были чуть ли не единственными, кто представлял Красноярский край, то теперь нам придётся конкурировать и с земляками тоже», — заметил участник конкурса, автор проекта Siberian Power Show Денис Киюцин.

Внимание к занятиям спортом привлекают и необычные мероприятия. Например, в Верхней Пышме под Екатеринбургом был организован турнир по самбо в валенках. Его участники в конце зимы боролись друг против друга в снегу. Любопытные соревнования предложил провести директор спортивной школы единоборств Тимур Галлямов. Он отметил, что такая борьба носит развлекательный характер, но в тоже время требует от участников усердия и дополнительных сил, так как на снежном борцовском ковре достаточно трудно держать равновесие.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма В городском округе Верхняя Пышма запустили самбо в валенках

Многих россиян к активному образу жизни привлекло возрождение движения «Готов к труду и обороне» (ГТО). За 10 лет благодаря этому комплексу к физкультуре и спорту обратились 22,1 млн россиян от 6 лет до 101 года, что составляет более 16% населения страны. Только за 2023 год число новых участников движения составило 2,72 млн, включая 15,1 тыс. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Испытания ГТО прошли более 10,2 млн человек, примерно третья часть из них получили золотой знак отличия. Причём с 2015 года обладатели «золота», помимо радости от личного рекорда, получили преимущество при поступлении в вузы. А с 2022 года бонусная система заработала и для обладателей серебряных и бронзовых знаков отличия.

К тому же в регионах начала формироваться и развиваться практика вовлечения и поощрения работников. По усмотрению работодателя за успешное выполнение нормативов ГТО можно претендовать на премию и дополнительные дни к отпуску.

В перечень нормативов включена лёгкая атлетика, лыжи, плавание, стрельба и туризм. Это разнообразие дает каждому выбрать занятие на свой вкус.

Излюбленным местом сбора участников движения ГТО стали фестивали. Ежегодно на них присутствуют десятки тысяч любителей активного образа жизни разных возрастов. Ещё до полумиллиона спортсменов от 6 до 70 лет и старше участвуют в отборочных этапах.

Такие фестивали сильно изменили жизнь поклонника ГТО — будущего ракетного конструктора Филиппа Дизендорфа из Калининградской области. Он отмечает, что спортом занимается с раннего возраста, а уже в 15 лет выиграл грант на реализацию проекта, решившего проблему спортивной инфраструктуры в его родном поселке. До этого, по словам Филиппа, в небольшом посёлке в Калининградской области из спортивных снарядов был только ржавый турник.

«Мы смогли построить площадку в 600 кв. метров со всеми снарядами для выполнения норм ГТО, чтобы ребята могли подготовиться и поддерживать свою физическую форму. По сей день эта площадка помогает ребятам совершенствоваться и отказываться от вредных привычек», — отметил студент БФУ им. Канта. По словам Филиппа, фестивали ГТО помогают проверить свои возможности и объединиться с другими любителями активного образа жизни.

Занятия спортом делают более сплоченными и целые семьи. Например, семья Мышкиных из Пермского края всегда активно сдает нормативы ГТО. У 11-летней Лизы и ее мамы есть уже по два знака отличия ГТО, у ее отца и дедушки — по одному.

«Есть ещё у нас младшая дочь, ей семь лет. Занимается спортивными бальными танцами, в ближайшем будущем планируем с ней принимать участие на семейных фестивалях ГТО», — отмечает мать, Надежда Мышкина.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется по решению президента России.

К 2030 году, согласно цели проекта, количество любителей спорта среди жителей страны должно достичь 70%. Именно поэтому по федпроекту реализуется большое число важных инициатив — проводятся спортивно-массовые мероприятия, возрожден комплекс ГТО, строятся спортивные площадки и объекты в самых отдалённых уголках страны. Кроме того, особое внимание уделяется повышению квалификации тренеров и педагогов.