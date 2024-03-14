Москва, 14 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. За последние шесть лет спортивные организации Москвы получили здания и помещения общей площадью почти 250 тыс. кв. м., сообщил 14 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Александр Патрин/РИА Новости

«Это объекты для тренировок и проведения соревнований разного уровня, работы детских секций, массового спорта, а также различные вспомогательные сооружения, например раздевалки, контрольно-пропускные пункты и технические постройки», — отметил Ефимов.

Крупнейший из переданных объектов — Международный центр самбо и центра бокса в «Лужниках» площадью 45,6 тыс. кв. м., отметил заместитель мэра.

Больше всего объектов спортивные организации получили на востоке города (14), на западе — 11, на юге — семь, рассказал в свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В СВАО и ЮЗАО спортивные организации получили по шесть объектов, в Зеленограде, Троицком и Новомосковском административных округах — по пять, в ЦАО — четыре здания, в САО — три, в СЗАО и ЮВАО — по два, проинформировала также мэрия.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля мэрия сообщила, что в 2024 году в Москве начнётся строительство 14 новых объектов спортивной инфраструктуры. Семь из них возведут в рамках Адресной инвестиционной программы, семь — за счёт внебюджетных средств. Также на 56 спортивных объектах, в том числе в районных физкультурно-оздоровительных комплексах, проведут ремонтные работы.

13 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл после масштабной реконструкции универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках. Этот зал примет соревнования в рамках Всемирных игр дружбы осенью 2024 года. Мэрия напомнила, что зал «Дружба» был построен к Олимпиаде-80 в 1979 году, но к концу 2010-х инфраструктура комплекса устарела, и было принято решение о реконструкции.