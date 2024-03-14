Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла до 150 кв. м
Москва, 14 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла в три раза, до 150 кв. м, сообщил 14 марта источник ИА Регнум.
Денис Бочаров/Global Look Press
На рынке загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Существует риск распространения огня на соседние ангары.
На месте происшествия работают пожарные. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как передавало ИА Регнум, 25 февраля в центре Москвы произошёл пожар в посольстве Южной Кореи. Густой дым из окон здания заметили очевидцы. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании сработала автоматическая система пожаротушения и ликвидировала возгорание до приезда спасателей.