Москва, 14 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла в три раза, до 150 кв. м, сообщил 14 марта источник ИА Регнум.

Денис Бочаров/Global Look Press

На рынке загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Существует риск распространения огня на соседние ангары.

На месте происшествия работают пожарные. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Как передавало ИА Регнум, 25 февраля в центре Москвы произошёл пожар в посольстве Южной Кореи. Густой дым из окон здания заметили очевидцы. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании сработала автоматическая система пожаротушения и ликвидировала возгорание до приезда спасателей.