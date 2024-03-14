Москва, 14 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Пентхаусы (просторные квартиры на верхних этажах) в Москве за три года выросли в цене на 66%. Самый дорогой из них выставлен на продажу за 7,33 млрд рублей, пишут 14 марта «Ведомости» со ссылкой на отчёт консалтинговой компании NF Group.

Борис Бабанов/РИА Новости

В 2021 году, отмечает издание, стоимость пентхаусов составляла в среднем 1,8 млн рублей за 1 кв. м, а к 2024 году подросла до 3 млн рублей. За последний год пентхаусы в элитных столичных ЖК подорожали на 11%.

Самый дорогой лот — квартира площадью 863 кв. м в жилом комплексе Le Dome в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя. Квадратный метр в этом случае стоит 8,4 млн рублей, а это абсолютный рекорд.

В 2023 году самые дорогие пентхаусы в Москве продавали в Гранатном переулке и в башне «Федерация». В первом случае многокомнатная квартира площадью 950 кв. м стоила 2,8 млрд рублей (2,9 млн рублей за 1 кв. м), во втором — 2,5 млрд рублей (5,5 млн руб. за 1 кв. м.).

Отмечается, что пентхаусы зачастую стоят в 2–2,5 раза дороже за 1 кв. м, чем другие квартиры в том же доме. Количество пентхаусов сильно ограничено, сделки с ними редки, но и спрос со стороны обеспеченных клиентов есть.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале самым дешёвым жильём на первичном рынке в Центральном административном округе Москвы была квартира-студия в Красносельском районе площадью 21 кв. м. За квартиру в доме, который должны сдать в первом квартале года, просили 12,6 млн рублей. Самым дорогим объектом стала квартира в Тверском районе площадью около 1,1 тыс. кв. м. Этот объект оценили в 2,45 млрд рублей.