Мелитополь, 14 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. ВСУ ударили по дому родителей одного из граждан Украины, задержанных в Запорожской области по подозрению в диверсии. Об этом задержанный рассказал на допросе, кадры которого предоставило региональное управление ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (СБУ) угрожали моим родителям. Он знал адрес, где они проживают, через два дня, после того как он написал мне, был прилёт к родителям, недалеко от их адреса. Очень раскаиваюсь», — сказал он.

Ещё одна гражданка Украины, подозреваемая в диверсии, рассказала, что передавала данные СБУ о дислокации российских военных за деньги.

«Данные, место дислокации — я ради денег это делала. Виновата. Деньги, как говорится, заработанные на крови невинных людей, невинных солдат, у которых тоже есть жены, есть дети, семьи, родители», — сказала женщина.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области украинских диверсантов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали двоих граждан Украины, которые предоставляли сведения о местоположении российских военных для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

В результате проведённых следственных действий по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности.

Ранее попавший в российский плен боец украинской армии Александр Гуприн рассказал, что мобилизованные на Украине во время обучения подвергаются издевательствам, им приходится жить в сточных трубах.

Ещё один украинский военнопленный Владимир Бугарь рассказал, что на Украине мужчин принудительно мобилизуют и относятся как к заключённым.