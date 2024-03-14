Минск, 14 марта, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва на срочную службу в ВС России уроженца Таджикистана. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, в ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. Вместе с тем отмечается, что в отношении второго фигуранта дела проводятся процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Как передавало ИА Регнум, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах российские паспорта, однако после призыва на военную службу осенью 2023 года они покинули сборочный пункт столичного военкомата и скрылись в неизвестном направлении.

Позже они были объявлены в розыск, им предъявили заочные обвинения по факту уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем к концу 2023 года в Москве в отношении «натурализованных граждан» — людей, приехавших из-за рубежа и получивших российские паспорта, — возбудили 52 уголовных дела за уклонение от воинской службы.

По мнению первого замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрия Гусева, нужно не лишать кого-то гражданства, если он не служил или отлынивал, а не давать гражданство без обязательства отслужить в армии.