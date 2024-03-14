Тверь, 14 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и сенатор Людмила Скаковская сегодня, 14 марта, посетили новую школу в микрорайоне «Южный» в Твери. Школа на 1224 места построена по инициированному президентом РФ национальному проекту «Образование». Это уже вторая новая школа, которая открылась в Твери на этой неделе.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя посетил новую школу в Твери

Игорь Руденя и Людмила Скаковская осмотрели кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, бассейн и другие помещения, пообщались с учениками школы. Центр образования расположен в крупнейшем микрорайоне города, где проживает много молодых семей с детьми. Уже сейчас в новой школе шесть первых классов. В настоящее время здесь учатся ученики с 1-го по 3-й классы и с 5-го по 8-й классы. С 1 сентября 2024 года в школу будут набраны учащиеся всех классов. Практически в два раза увеличится количество педагогов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя посетил новую школу в Твери

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в учреждении созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Это просторные учебные классы, включая лингафонный и компьютерные, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты дополнительного образования, столовая, актовый зал, два спортзала и два бассейна, уличный спортивный комплекс с футбольным полем. Помимо этого, в школе есть игровые комнаты для детей. Оборудованы медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.

«В нашем центре образования есть такие направления, которые можно выбрать своей будущей профессией, — рассказала Ирина Попова, директор центра образования №56. — Это, например, кабинет автодела, который укомплектован новой техникой. Такого кабинета нет ни в одной школе города. В кабинетах химии, биологии установлено оборудование, которое позволяет проводить различные исследования. У нас шикарный бассейн — две чаши, что позволят одновременно заниматься и детям начальной школы, и старшим классам. Очень много разработок для дополнительного образования детей — кукольный театр, медиацентр, где ребята будут издавать нашу школьную газету, делать школьные новости».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя посетил новую школу в Твери

Вместе с открытым в прошлом году рядом со школой детским садом «Умка» в микрорайоне «Южный» сформировался современный образовательный кластер, где дети с первых лет жизни могут развиваться, получать знания и воспитание.

Всего с 2018 года по президентскому национальному проекту «Образование» в Тверской области построено 6 школ более чем на 4600 мест. В том числе, 11 марта в микрорайоне «Радужный» города Твери открылась новая школа на 1224 места — центр образования №57, который посетили председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя и депутат Госдумы Владимир Васильев.

В 2024 году планируется открыть ещё три школы на 650 мест: в посёлке Максатиха, деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа.