Москва, 14 марта, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Минобороны России 14 марта опубликовало в своём Telegram-канале кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию в районе Сподарюшино Белгородской области.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Разгром ДРГ противника. Кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

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По данным Минобороны, в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения (ИМР).

В этот же день Росгвардия сообщила о совместном с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию региона, но российские военные не дают им этого сделать.