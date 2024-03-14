Париж, 14 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Союзники России нанесут удар по Западу в случае отправки войск НАТО на Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в эфире телеканала LCI.

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«Если мы отправим войска на Украину, мы не можем быть уверены — а не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители?» — сказал де Вильпен.

Он добавил, что у Глобального Юга давние счёты с Западом.

Политик также отметил, что Москва не осталась один на один со своими соперниками, и выразил мнение, что Запад на самом деле более изолирован, чем Россия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

Острая реакция Макрона в адрес РФ может быть связана с его обидой на действия России в Африке, предположил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше, отметил он.

Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает устремления Макрона иллюзорными, заявил в беседе с ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.