Москва, 14 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Станислава Ионкина, устроившего пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, где погибли 13 человек, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом говорится в решении суда.

Алексей Потицкий/ ТАСС

«Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует приговор судьи ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в ночном клубе «Полигон» на улице Никитской в Костроме случился в ночь с 4 на 5 ноября 2022 года. Он начался из-за того, что 23-летний Станислав Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы, после чего в здании загорелся потолок. Очевидцы сообщают, что таким образом он пытался защититься от обидчиков или напугать их — ранее в клубе произошла драка.

Тушение пожара продолжалось 18 часов, площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Сгорело всё здание, в котором кроме клуба располагалась аптека, цветочный и продуктовый магазин, ещё один бар. В огне погибли 13 человек.