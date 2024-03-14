Строительный рынок загорелся на юго-западе Москвы
Москва, 14 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. На территории рынка «СтройМастер» в посёлке Мосрентген в Москве возник пожар, сообщает источник ИА Регнум. По его данным, загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Площадь пожара составляет 50 кв. м., есть риск распространения огня на соседние ангары.
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На месте уже работают пожарные.
Причины возгорания устанавливаются.
8 февраля пожар возник в торговом центре «Светофор» в подмосковном городе Люберцы. Возгорание началось из-за короткого замыкания в эскалаторе на третьем этаже, посетителей и сотрудников эвакуировали.