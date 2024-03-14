Москва, 14 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны.

Министерство обороны России

За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО «Град», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 14 марта Конашенков сообщил об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении, срыве попытки ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской области, отражении восьми контратак ВСУ на авдеевском направлении.

14 марта Минобороны сообщало об уничтожении 16 беспилотных летательных аппаратов противника над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей. Также была пресечена атака на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня.